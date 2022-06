NUOVE ESCURSIONI CAI BALLABIO IN VAL DI LEDRO E CON RAFTING IN VALTELLINA

Data pubblicazione 20 Giugno 2022

BALLABIO – Continuano le iniziative del CAI di Ballabio. In una settimana si sono registrate ben due uscite: la prima è stata la salita della ferrata Cima Capi in Val di Ledro – molto suggestiva e alla portata di tutti.

La seconda uscita domenicale, adrenalinica, ha portato i ragazzi e un nutrito numero di adulti in Valtellina per intraprendere una divertentissima ed emozionante discesa in rafting sull’Adda…

FOTOSERVIZIO SU BALLABIO NEWS: