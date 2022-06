ASD SPORT VALSASSINA: IL BASKET GIOVANILE C’È E CONTINUA A CRESCERE

Data pubblicazione 21 Giugno 2022

INTROBIO – In questi giorni con sei appassionate gare si è concluso, con la vittoria dell’Olimpia Milano, il campionato di serie A di basket. I telegiornali, i radiogiornali, i giornali nazionali ne hanno parlato poco o niente eppure nelle sei partite tra la Virtus Bologna e l’Olimpia Milano si sono vissute delle emozioni uniche e indimenticabili. Il Forum di Assago si è riempito con 12mila spettatori tutti vestiti di rosso che hanno acclamato prima (gara 3 e gara 4) e festeggiato poi (gara 6) la vittoria dei milanesi nel massimo torneo del basket italiano.

Partiamo proprio da questo Forum gremito per raccontare quello che nel nostro piccolo come società di basket abbiamo fatto in questa stagione che si è conclusa anche per noi a inizio giugno. Quella domenica 12 giugno c’eravamo anche noi al Forum a tifare Milano e vedere gli occhi lucidi e sorpresi di quei pochi bambini valsassinesi che sono riusciti a venire a gara 3 delle finali scudetto pagano tutta una stagione sportiva.

La nostra avventura era iniziata a settembre 2021 quando, vincendo la paura e la fobia pandemica, abbiamo dato il via alla stagione sportiva nella palestra di Introbio. Col passare delle settimane le adesioni ai corsi sono aumentate e a metà ottobre avevamo già in campo due squadre partecipanti ai campionati Csi provinciale: gli Under 10 e gli Under 12 più un bel gruppo di bambini che si avvicinavano al basket col corso di Microbasket.

A gennaio ancora una volta il Covid ha cercato di fermarci ma dopo un mese di pausa obbligata a febbraio abbiamo ricominciato la nostra avventura, più forti di prima e con tanta energia e voglia di andare avanti.

Così abbiamo affrontato anche il torneo primaverile con dei risultati in campo fantastici, vittorie e sconfitte si sono alternate ma non è mai mancata ancora una volta la voglia di stare insieme e di crescere nella consapevolezza che il gruppo fa la forza.

Così siamo arrivati a fine stagione con più di 50 iscritti ai nostri corsi e con dei progetti concreti per la prossima stagione che sicuramente vedrà in campo tre squadre, gli Under 10, gli Under 12 e finalmente, dopo qualche anno, anche una squadra Under 14.

La attività in palestra per l’Asd Sport Valsassina inizierà a fine agosto con i primi allenamenti degli Under 14 e il 6 settembre con le prime lezioni per le categorie Under 10 e Under 12, per poi partire con il corso di Microbasket-Motoria qualche settimana dopo.

Il basket valsassinese si muove e cresce e non vediamo l’ora di ricominciare per poter emozionarci ancora una volta vedendo gli occhi lucidi e sorpresi dei bambini che sognano di cavalcare il parquet del Forum facendo rimbalzare magicamente la palla a spicchi.

Per informazioni: Asd Sport Valsassina – Basket Introbio tel 3294938099