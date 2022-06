SCI, TEST DI VALUTAZIONE ‘ALPI CENTRALI’: PRESENTE ANDREA BERTOLDINI

Data pubblicazione 21 Giugno 2022

OLGIATE OLONA – La stagione di preparazione per le squadre di sci alpino del Comitato Alpi Centrali è cominciata con i test di valutazione svolti presso il Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona. Al netto degli infortunati, i convocati sono stati divisi in due turni di lavoro. Si tratta di Nadia Fenini, Martina Lazzeri, Glauco Antonioli, Jacopo Antonoli, Gabriel Masneri , Marco Surini, Sofia Amigoni, Martina Marangon, Sofia Parravicini, Eleonora Pizzi, Alberto Claudani, Jacopo Claudani e del classe 2003 Andrea Bertoldini di Premana .

“I test svolti in un centro d’eccellenza come è il Mapei Sport, sono un punto di partenza molto importante per avere un quadro preciso della condizione e delle potenzialità che ogni atleta è in grado di esprimere – le parole di Michelangelo Tentori, riconfermato con Alessandro Serra e Sabrina Fanchini nello staff tecnico dello sci alpino -. Con questi dati in mano è così possibile impostare il lavoro atletico che, in coordinazione con i tecnici dei club di appartenenza, porterà i ragazzi verso la nuova stagione. L’appuntamento con il Mapei Sport è programmato ancora per l’inizio dell’autunno quando si valuteranno la condizione e i miglioramenti ottenuti con il lavoro atletico estivo. La possibilità di lavorare con un centro di eccellenza, al pari delle squadre nazionali, è per i ragazzi, per i club e per il Comitato stesso molto importante”.

“I test e i dati che sono stati estrapolati sono di assoluto valore e rappresentano un punto di partenza fondamentale per costruire le nuova stagione oltre a una banca dati che consente di monitorare la crescita dei ragazzi da qui a quando, si spera, possano entrare nelle squadre nazionali”, ha concluso Tentori. Questa importante collaborazione con il Centro Ricerche Mapei Sport è stata resa possibile grazie al lavoro del presidente Franco Zecchini e alla collaborazione della Fisi.