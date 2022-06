TERRORE A MARGNO. MINACCIA DI FAR SALTARE LA CASA COL GAS: FERMATO

Data pubblicazione 22 Giugno 2022

MARGNO – Una vicenda molto grave, ancora da definire nei dettagli, è andata in scena nella serata di oggi, mercoledì, a Margno. Secondo le prime testimonianze raccolte da Valsassinanews un uomo avrebbe minacciato di farsi saltare in aria, in casa, con il gas. Il fatto nella zona del piazzale della funivia – già nota per la tragedia dei due bambini uccisi dal padre circa due anni fa.

Sul posto le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, giunti con due automezzi da Lecco e Bellano. La zona è stata sorvolata da un elicottero, il protagonista dell’episodio di cronaca sarebbe stato poi fermato (sembra dai Carabinieri) prima di mettere in atto i propri intenti – e portato via, forse con destinazione l’ospedale di Lecco.

Come detto, gli eventi sono ancora parzialmente da chiarire. Si tratterebbe di una persona proprietaria di una abitazione a Margno, ma non di un residente nel paese dell’Alta Valsassina.

La zona è stata inizialmente isolata; non si sarebbero comunque registrate conseguenze né danni.

Aggiornamenti appena disponibili in questa stessa pagina di VN.

RedCro