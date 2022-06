IL SONDAGGIO DI VN. ESTATE 2022: PER I LETTORI, DOPO IL COVID SARÀ MIGLIORE MA “SERVE PIÙ FANTASIA”

Data pubblicazione 23 Giugno 2022

VALSASSINA – La tradizionale consultazione on line di Valsassinanews ha trattato nell’ultima settimana aspettative e speranze in vista dell’estate in fase di avvio in questi giorni.

Esito non così scontato e giudizi “variegati” dai partecipanti: se la voce più scelta (39%) è stata “Post Covid, sarà meglio delle precedenti“, molti voti ha raccolto anche “Ci vorrebbe più fantasia“, col 32% del totale. Discreta anche la percentuale di chi prevede “La solita noia” (17%), che porta la critica alle proposte estive della Valle quasi alla metà del campione. Il che dovrebbe far riflettere chi programma le iniziative stagionali nel nostro territorio…

Di seguito vi proponiamo il risultato dettagliato del test, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sul nostro nuovo sondaggio – che avrà termine giovedì prossimo, 30 giugno. Stavolta interpelliamo chi legge VN a proposito del serio problema della siccità incombente e in particolare sui comportamenti dei singoli in questa grave situazione contingente.

ESTATE 2022, COME SARÀ? Post Covid, sarà meglio delle precedenti (39%, 121 Voti)

Ci vorrebbe più fantasia (32%, 99 Voti)

La solita noia (17%, 52 Voti)

È sempre il solito magna-magna (7%, 21 Voti)

L'argomento non mi interessa (5%, 17 Voti) Totale votanti: 310

Loading ... Loading ...

–

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS