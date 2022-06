PRIMALUNA RIDUCE LA TASSA RIFIUTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Data pubblicazione 23 Giugno 2022

PRIMALUNA – Il Comune di Primaluna ha deciso “importanti misure di sostegno per le utenze non domestiche” relativamente alla tassa rifiuti dell’anno 2022.

In particolare è stata deliberata una riduzione della quota variabile pari al 100% per le attività economiche maggiormente compite dall’emergenza da Covid-19. Con delibera numero 89 del 10 giugno, la giunta comunale ha stabilito nuovi criteri per l’individuazione dei relativi beneficiari.

In primis le attività economiche attive per almeno sei mesi nel corso del 2022, sottoposte, nel corso del corrente anno, a provvedimenti restrittivi adottati dal Governo, dal Legislatore e dagli altri Enti competenti per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 o tra coloro che, a seguito di tali provvedimenti restrittivi, hanno subito limitazioni significative nell’esercizio dell’attività. In quest’ultimo caso l’amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’attendibilità, la compatibilità e il nesso di causalità delle motivazioni addotte dal richiedente con la situazione emergenziale in atto, riservandosi ogni più ampia facoltà di procedere alla rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente.

La riduzione è riconosciuta su istanza dei soggetti interessati, da presentare mediante apposita modulistica predisposta dall’Ente, entro il termine del 30/09/2022 e verrà applicata direttamente negli avvisi di pagamento TARI.

Non sono ammessi alla riduzione i soggetti (persone fisiche o giuridiche) non in regola, a tutto il 2019, con il versamento dei tributi comunali (IMU e TARI), a eccezione dei contribuenti che hanno in corso una rateizzazione dei tributi comunali e che alla data di presentazione della domanda per la fruizione del contributo risultano essere regolari con il pagamento di tutte le rate.

La riduzione sarà pari al 100% della quota variabile Tari 2022, fino al raggiungimento della somma disponibile. La richiesta potrà essere presentata tramite Pec, tramite posta elettronica o posta ordinaria.