COPPA DEL MONDO DI SKIROLL, SUBITO IN EVIDENZA AKSEL ARTUSI

Data pubblicazione 24 Giugno 2022

NOTODDEN (NOR) – Buon esordio oggi per il valsassinese Aksel Artusi nella Coppa del Mondo di skiroll in Norvegia – Notodden Telemark Region.

Un valido settimo posto per Aksel in una gara dal livello altissimo con i migliori talenti scandinavi al via. Vittoria netta di Lars Eggen su altri due compagni di squadra. La prima vera gara per Artusi, che ha riassaporato la competizione in un contesto fantastico.

La CdM è strutturata su 13 prove (tre in Norvegia, altrettante in Estonia quindi 4 in Lituania in corrispondenza con i Mondiali e infine tre gare finali in Italia, a Rieti).

RedSpo