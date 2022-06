“SUPER LAVORO” PER I SOCCORRITORI NELLA DOMENICA AFFOLLATA DAI TURISTI, TRA LARIO E VALSASSINA

Data pubblicazione 26 Giugno 2022

VALSASSINA/LARIO – È stata davvero una domenica di super lavoro per le varie organizzazioni del soccorso in questa domenica strapiena di turisti e villeggianti tra sponda orientale del Lago di Como e Valsassina.

Primo importante intervento poco dopo le 10 del mattino a Colico in via Nazionale sud con un incidente stradale tra auto e moto che ha visto coinvolti una donna di 29 anni e un uomo di 44, entrambi portati dal Soccorso Bellanese all’ospedale di Gravedona in codice giallo. Poco dopo, ad Abbadia, altro sinistro con analoga meccanica: ferito un sessantottenne – in questo caso in codice verde. Verso le 11 a Perledo una puntura di insetto ha causato problemi a un 62enne, che è stato portato all’ospedale per accertamenti.

Alle 12:30 i primi interventi in Valsassina, con un malore in zona impervia sopra Barzio e poco dopo un altro evento simile a Balisio, “vittima” una signora di 49 anni, soccorsa e trasportata all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco in codice giallo. Si torna sul lago intorno alle 14 per un altro malore questa volta a carico di un 31enne a Dervio. Nei pressi del Rifugio Tavecchia sopra Introbio ancora un cosiddetto “evento medico acuto” che ha visto protagonista una donna di 47 anni, ma con conseguenze piuttosto leggere.

Alle 15:39 un codice giallo a Bindo di Cortenova per la caduta dalla motocicletta di un ventottenne, condotto in ospedale dal Soccorso Centro Valsassina.

Nel frattempo andava registrata la difficoltà che ha spinto due giovani a chiamare aiuto dopo essere rimasti bloccati nella zona dei Campelli sulla Ferrata Minonzio.

I ragazzi in crisi sono stati recuperati dall’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

