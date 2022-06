SUEGLIO IN FESTA, IL GRUPPO ALPINI HA COMPIUTO I SUOI PRIMI 100 ANNI

Data pubblicazione 28 Giugno 2022

SUEGLIO – Il piccolo paese della Valvarrone in festa per il centenario di fondazione del gruppo Alpini.

Alzabandiera in piazza comunale, presenti la sezione provinciale, autorità civili e militari, i sindaci di Valvarrone e Sueglio, la Protezione civile e i gagliardetti e ancora il corpo musicale di Villatico-Colico.

Il corteo ha poi raggiunto la chiesa per la messa, durante la quale è stato benedetto il nuovo gagliardetto del gruppo; una corona d’alloro e stata poi deposta al monumento dei caduti.

Il gruppo di Sueglio conta una quarantina di soci tra Alpini e simpatizzanti ed è guidato dal capogruppo Fabrizio Arnoldi che ha preso la parola, emozionato, ricordando come gli Alpini sappiano unirsi, essere solidali e vivere nella fratellanza in qualsiasi momento in cui la società lo richieda.

RedVN