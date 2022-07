SLOW DATING, STATO DEL VACCINO E INCONTRI ONLINE CON UN BOT: COS’ALTRO?

Data pubblicazione 3 Luglio 2022

Il 2020-2021 è stato in qualche modo un punto di svolta per l’industria degli appuntamenti online. Ci sono stati cambiamenti importanti tra cui: I principi stessi della ricerca dell’anima gemella online, e nella vita reale, i requisiti di un potenziale partner e l’approccio agli appuntamenti in quanto tali.

Ad esempio, di recente, i rappresentanti dell’app di appuntamenti Bumble hanno affermato che stanno notando una tendenza verso i “dry dates” — l’assenza di consumo di alcol durante gli appuntamenti. Il 54% degli utenti intervistati ha ammesso di prendere gli appuntamenti più seriamente di prima e quindi di rifiutare l’alcol. Questo, a sua volta, ha influenzato la scelta dei giorni e degli orari della giornata per gli incontri dal vivo. I nostri contemporanei hanno così iniziato a incontrarsi più spesso nei giorni feriali, al mattino o al pomeriggio e meno nei fine settimana e la sera.

Tuttavia, i “dry dates” non sono l’unica tendenza recente. Abbiamo deciso di parlarti di alcune tendenze di appuntamenti più interessanti che stiamo vedendo in questo momento.

“Slow” dating

Il ritmo della comunicazione durante la pandemia è diminuito in modo significativo. Nessuno ad oggi desidera andare a un appuntamento subito dopo il primo incontro e portare la comunicazione al livello successivo il prima possibile. Ora, la comunicazione online può durare settimane e nessuno ha fretta di incontrarsi dal vivo. In primo luogo, il motivo è il timore per la propria salute a causa della pandemia, ma di questo parleremo più avanti. In secondo luogo, c’è consapevolezza riguardo al fatto che la fretta di iniziare relazioni serie, in linea di principio, non porta da alcuna parte.

A proposito, nel 2020 il team del servizio The Truth ha condotto un piccolo studio. Si è scoperto che prima della pandemia, gli appuntamenti (sia dal vivo che online) duravano in media 3 ore. Tuttavia, ora più dell’83% degli intervistati afferma che questo non basta e che vorrebbe comunicare più a lungo per conoscere meglio la persona.

Appuntamenti online e incontri di lunga durata sono una tendenza davvero importante e utile. Aiutano a diventare più liberi, a conoscere l’interlocutore, a capirsi meglio e a prendere la decisione giusta più velocemente, se continuare con la conoscenza o andare avanti.

Disattivazione della ricerca per tipo

Potresti essere sorpreso, ma ora circa il 72% degli utenti di app di appuntamenti si rifiuta di rimanere bloccato su una specifica tipologia di persona, come una volta. Lo affermano i rappresentanti di Badoo, che hanno condotto sondaggi a tal proposito tra i loro utenti.

Prima della pandemia, molte persone, al contrario, cercavano di entrare in contatto solo con un certo tipo di persona, che consideravano la più adatta a se stesse. Ora, invece, si cerca più varietà e si desidera incontrare partner diversi tra loro. In questo modo gli utenti escono dalla loro solita zona di comfort e danno una possibilità a relazioni che prima non sarebbero potute esistere. E funziona! Non c’è da stupirsi che dicano che gli opposti si attraggono. A volte si scopre che la coppia perfetta è composta da persone completamente diverse.

Stato della vaccinazione

Ovviamente, a causa della pandemia, i nostri contemporanei sono diventati molto più preoccupati per la propria salute. Non tutti sono pronti per incontrarsi dal vivo con la prima persona conosciuta in Internet. È anche interessante notare che molti siti di incontri incoraggiano questo modus operandi. Ad esempio, Tinder ha aggiunto lo “stato di vaccinazione” nella descrizione dei profili. Puoi andare al profilo di una persona, vedere se è stata vaccinata contro Covid-19 e assicurarti che non ti trasmettano il coronavirus al momento dell’incontro. Naturalmente, non sempre funziona, ma la presenza di un tale stato è meglio della sua assenza.

A proposito, molti degli attuali servizi di incontri offrono agli utenti vaccinati persino l’accesso gratuito a funzionalità premium. Non male come incentivo a vaccinarsi per coloro che ancora dubitano per qualche motivo.

Comunicazione in videochat

Nel tentativo di ampliare la cerchia di conoscenze e allo stesso tempo di non esporsi a rischi inutili, i nostri contemporanei si rivolgono sempre di più alle video chat, piattaforme che collegano interlocutori tramite collegamento video in modo casuale.

Prima di tutto mi viene in mente la chat video di Omegle. Questa è una buona opzione per diversi motivi: c’è un pubblico ampio e attivo, c’è un filtro per lingua e ricerca per interessi. Tuttavia, Omegle non ha ancora app mobili, ha una moderazione mediocre e nessun filtro di genere.

Se vuoi ottenere più funzionalità e opportunità interessanti dalla chat video, ti consigliamo di considerare delle alternative a Omegle. Ad esempio, omeglealternative.com/it, una chat video con un eccellente filtro di genere e moderazione di alta qualità. ChatAlternative grazie al traduttore di messaggi integrato si rivolge a coloro a cui piace comunicare con stranieri. Infine, in Monkey.cool, puoi organizzare un doppio appuntamento o persino avviare una chat di gruppo e chattare in azienda. In una parola, ci sono molte opzioni e trovare una degna alternativa a Omegle non sarà difficile.

Interesse per il mondo interiore e non per il livello di ricchezza e status sociale

Secondo una serie di sondaggi condotti nel 2022, solo il 20% degli utenti di Omegle, siti d’incontri e alternative sta cercando di trovare un partner con un buon lavoro. Questa caratteristica, e il livello di ricchezza in generale, non è più un requisito indispensabile soprattutto nei casi in cui si sia già in possesso di una casa propria.

Inoltre, il 60% degli intervistati ha dichiarato di sognare di trovare una persona con cui divertirsi e un altro 30% ha ammesso che è importante per loro sapere che un potenziale partner sia in un buono stato di salute fisica e mentale e che non rappresenti una minaccia per la propria di salute.

Naturalmente, queste cifre differiscono notevolmente a seconda del paese, nonché della fascia di età delle persone. Tuttavia, nel complesso, la tendenza generale è esattamente come l’abbiamo descritta. La situazione finanziaria non gioca più un ruolo così importante come prima e questo è molto buono!

Appuntamenti con… bot

Sì, non è uno scherzo. A causa della travolgente sensazione di solitudine, migliaia di persone nel mondo hanno iniziato a comunicare con i chatbot. Questi bot utilizzano l’intelligenza artificiale e le tecnologie di apprendimento automatico per rispondere alle domande e avviare conversazioni interessanti. Inoltre, alcuni di loro sono così perfetti che la persona media non è praticamente in grado di capire che stanno comunicando con un programma.

Naturalmente, questo non può sostituire la comunicazione dal vivo con una persona. Ma d’altra parte, sulle chatbot, puoi “intraprendere” alcuni dialoghi e toccare specifici argomenti di conversazione, esercitarti nella comunicazione o semplicemente passare del tempo in maniera inusuale.

Fatto interessante! Nel 2014 è stato creato un bot che è stato il primo a superare il test di Turing per “umanità”. Sotto le spoglie di un ragazzo Zhenya della città di Odessa, è riuscito a convincere un’intera giuria di specialisti che stavano comunicando con una persona vivente e non con un programma. Quindi, se all’improvviso hai pensato che l’IA non sarà mai in grado di ingannarti e che ti accorgerai immediatamente del trucco, allora ci prodigheremo a convincerti del contrario. Molto probabilmente, non sospetterai nemmeno di comunicare con un programma per computer.

Riassumiamo!

Se riassumiamo tutte le tendenze di cui sopra, possiamo trarre una conclusione importante: al giorno d’oggi si è diventati più seri e riflessivi nell’ approcciare l’incontro di nuove persone. Non solo online, ma anche nella realtà. Ora nessuno ha fretta di passare dalla conoscenza online a quella nella vita reale il prima possibile, andare al primo appuntamento dal vivo e entrare rapidamente in una relazione. La maggior parte preferisce conoscere una persona nel miglior modo possibile, trovare interessi comuni, comprendere la sua visione del mondo e valutare il suo carattere. Solamente in un secondo momento, passare a un vero incontro.