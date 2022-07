BARECH, PER ORA CON LA REGIONE TRATTA BUSSOLA. POI (FORSE) TOCCA AL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Data pubblicazione 8 Luglio 2022

BALLABIO – Novità sul caso Arialdo Combi-Barech: in queste ore c’è stato un incontro in regione Lombardia tra il sindaco Giovanni Bruno Bussola e la dirigente del Pirellone per l’area Sviluppo Economico Cristiana Lavagetti. Si trattava di un passaggio dopo la “vittoria” (parziale) del progetto di Comune e ditta Combi per lo sviluppo di quest’ultima sul pratone di Ballabio Inferiore: due milioni con cui la regione finanzierebbe la metà del piano derivante dall’accordo di programma pubblico-privato sottoscritto mesi fa in Provincia.