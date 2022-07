COVID, IL VIRUS CIRCOLA. A INTROBIO 15 CONTAGIATI

Data pubblicazione 8 Luglio 2022

INTROBIO – Contagi meno gravi e sempre meno limitazioni alla vita di tutti i giorni, eppure il Coronavirus ancora circola anche in Valsassina. A certificarlo non solo l’invito della vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti ad indossare le mascherina in caso di assembramenti, ma anche il Comune di Introbio che poche ore fa ha diffuso il bollettino aggiornato.

Nel paese del centro valle infatti ci sono ben 15 cittadini positivi al Covid-19, mentre due persone sono osservate perché a stretto contatto.