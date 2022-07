VACCINO COVID: 500 QUARTE DOSI IN TRE GIORNI AL ‘MANZONI’

Data pubblicazione 13 Luglio 2022

LECCO – Passano da due a quattro le linee vaccinali allestite presso l’Hub Vaccinale dell’ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco – che manterrà i consueti orari di apertura: dalle 8 alle 14, da lunedì a sabato – dopo il via di Regione Lombardia alla prenotazione della quarta dose per gli ultrasessantenni e per le persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti da dodici anni in su.

Negli ultimi tre giorni, dall’11 luglio ad oggi, al ‘Manzoni’ sono state già effettuate 568 somministrazioni di quarte dosi, oltre cento invece le terze dosi mentre sono otto i cittadini presentatisi per la prima vaccinazione.