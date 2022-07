SCHIAMAZZI A BARZIO: “ADOLESCENTI IMPUNITI E RESIDENTI IMPOTENTI”

Data pubblicazione 19 Luglio 2022

BARZIO – Riceviamo e pubblichiamo due lettere giunte in redazione da Barzio.

Nel primo caso il racconto arriva dalla zona della tensostruttura dove nella notte appena trascorsa una decina di adolescenti non ha certo dato il meglio di sé; l’altra segnalazione riguarda l’inciviltà di tanti padroni di cani che concedono ai loro animali di fare i bisogni sui muri delle case invece che accompagnarli nelle aree verdi.

Chi sono questi dieci adolescenti che protetti dalla più sfacciata impunità urlano e cantano cori da stadio per tutta la notte di lunedì sotto la tensostruttura di Barzio? Dall’1 alle 3:30 del mattino completamente privi di intelligenza tengono sveglio un intero quartiere abitato da famiglie, da bambini, da gente che lavora. Comodamente accolti dalle sedie lasciate nella struttura pubblica.

E i carabinieri salutano da lontano: con l’unica volante a Mandello non hanno nemmeno i mezzi per difendere il riposo necessario a chi si impegna e a chi ne ha bisogno.

Prego quindi ragazzi, la notte è vostra, fate ciò che vi piace calpestando i diritti altrui, nessuno vi dirà nulla: non le forze dell’ordine, irrimediabilmente altrove e forse impegnate in più serie emergenze, non l’amministrazione disinteressata, non il sindaco che ha altre priorità.

Restiamo noi, a contemplare impotenti i vostri comodi fuori tempo, ad ascoltare nostro malgrado le vostre inutili dissertazioni calcistiche, cercando di proteggere il sonno dei nostri figli e dei padri.

Attendiamo rassegnati il momento in cui la noia prevarrà sul vuoto e finalmente tornerete alle vostre tane, perdendo conoscenza mentre il mondo che vi mantiene si attiva e lasciando generosamente a noi qualche sfrido di silenzio quando l’alba già illumina le vostre orme di fango ancora fresche.

Cristiano Mauri

Buongiorno,

volevo segnalare che nelle vie di Barzio è una cosa vergognosa, sui muri laterali ci sono tracce delle urinate di cani e gatti.

Mi piacerebbe che o i signori provvedano con una bottiglietta oppure il comune si attivi per pulire i muri.

P. P.