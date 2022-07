AUTO ELETTRICHE, ANCHE VALVARRONE HA LA SUA COLONNINA PER LA RICARICA

Data pubblicazione 23 Luglio 2022

VALVARRONE– Installata nel Comune di Valvarrone, in località Vestreno, una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici, con due posti auto riservati. Si trova nel parcheggio antistante il plesso scolastico e nelle immediate vicinanze del centro sportivo Pian di Jor.

Senza alcun costo per il Comune, è stata installata dalle due società del gruppo Acsm Agam che collaborano all’operazione (AEVV per l’installazione, Acel Energia per l’alimentazione con energia sostenibile). La soluzione rappresenta una importante risposta alla sempre maggiore diffusione delle auto elettriche.

La colonnina è di tipo normal power e potrà erogare fino a 22+22 KW totali. Il pagamento può essere effettuato agevolmente tramite la semplice lettura di QRcode.

“Un ringraziamento va alle società del gruppo Acsm Agam – dichiara il sindaco Buzzella – che hanno investito nel nostro territorio nonostante i numeri non siano quelli di altre realtà vicine. Un Incentivo alla mobilità green e un servizio in più a disposizione dei cittadini, dei villeggianti e degli ospiti delle diverse case vacanze presenti soprattutto a Vestreno”.

RedValv