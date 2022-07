IL RICORDO DI GIOVANNA, L’ESTETISTA DI BARZIO SCOMPARSA IN QUESTE ORE

Data pubblicazione 23 Luglio 2022

BARZIO – Deceduta prematuramente Giovanna Arrigoni Neri di Barzio. Estetista per una vita, i funerali si sono celebrati in giornata.

Nel rispetto della riservatezza della famiglia, pubblichiamo questa lettera di una cliente e amica della scomparsa.



Cara Giovanna ,

stanotte te ne sei andata, discreta come hai sempre saputo essere tu.

A maggio eri ancora nel tuo storico negozio a lavorare, a chiacchierare con le tue clienti, di cui tante, amiche da sempre. Con delicatezza le tue cerette, il tuo modo di abbellire e curare mani e pied , di massaggiare, soddisfaceva noi tutte.



In quante siamo passate dal tuo negozio di estetica?

Da quante provenienze? Barzio sì , ma anche Valsassina, ma anche Lecco, ma anche Milano.

Mentre lavoravi , ci dicevi che la tua attività per te era molto importante: era un modo per stare in contatto con le persone, per chiacchierare , per passare buona parte del tuo tempo.



Eri sempre sobriamente elegante, con i tuoi capelli corti e biondi .



Ti lamentavi perché, moglie e madre di parrucchieri, eri sempre l’ultima a essere messa in ordine, ma tu eri sempre in ordine, ci tenevi senza mai vantarti.



E quando ci rivedevi dopo un periodo piuttosto lungo ? Era una festa . Il tuo sorriso si apriva e ci accarezzava .

Giovanna ci hai lasciate orfane, incredule e disorientate .



Non solo la tua famiglia, a te così cara, sentirà la tua mancanza , ma anche tutte noi, più che clienti, amiche, figlie, sorelle, che ora piangono la tua scomparsa.



C. R.