LA “POLITICA SOCIALE” NEI PRIMI 40 ANNI DEL SOCCORSO CENTRO VALSASSINA. TUTTE LE IMMAGINI DELLA GRANDE FESTA

Data pubblicazione 24 Luglio 2022

INTROBIO – A sorpresa è arrivato anche il presidente regionale dell’Anpas Luca Puleo che è andato a ingrossare le fila delle autorità presenti alla festa dei 40 anni dell’associazione di volontariato Soccorso Centro Valsassina, in una caldissima domenica di luglio. C’erano il presidente della Comunità montana della Valsassina e Riviera Fabio Canepari, i sindaci di Introbio, Cortenova, Taceno, Casargo, Cassina e Moggio e i vice sindaci di Pasturo e Ballabio. E poi i presidenti Anpas di Bosisio Parini e Bellano, confusi tra centinaia di partecipanti tra volontari e loro famiglie. E i rappresentanti di altre associazioni come il Cnsas, il Soccorso Alpini di Mandello, gli Alpini, l’Aido e la Croce Rossa.

Un grande abbraccio corale intorno a questa associazione che oggi è presieduta da Ambrogio Canepari.

Si è iniziato stamane con un corteo con i mezzi di soccorso. Non solo ambulanze per le emergenze ma anche tutti i veicoli dei ‘servizi secondari’ che – ha ricordato Canepari – tanto secondari non sono, perché permettono a tante persone di ottenere le cure necessarie portandole alle visite mediche, a fare esami, tamponi, dialisi.

Quelle che mancano sempre sono braccia, nonostante il SCV possa contare su molti volontari, rispetto a ciò che richiedere la comunità e il territorio mancano sempre persone e quindi l’invito di Ambrogio Canepari è di farsi avanti per dare il proprio contributo. Per il quale è necessario prepararsi e qualificarsi, quindi un aiuto di qualità.

E sul valore del lavoro dei volontari si è soffermato il presidente regionale Puleo che ha ricordato ai presenti che il loro impegno non sia solamente tempo donato, ma concretamente sia politica, in quanto riguarda la gestione del bisogno di una collettività.

In tale senso, aiutare gli altri è un gesto, non partitico, ma di politica sociale.

In tarda mattinata la messa nella chiesa parrocchiale del paese e infine il pranzo al CFPA di Casargo, occasione per premiare i volontari di lungo corso, compresi 7 tra i 14 che alla fine di luglio del 1982, quarant’anni fa, fecero nascere questa realtà così rilevante per la nostra Valle.

Parliamo di Gianfranco Magni, Ernesto e la figlia Marinella Magni, Teresa Motta, Luigi Margolfo e assenti oggi per motivi personali Renzo Mastalli e Remo Buzzoni, ancora soccorritore attivo.

Immagini in aggiornamento

N. A.