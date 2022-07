AL MOLLIFICIO FEDE DI TACENO BONUS BENZINA DA 200 EURO A 80 DIPENDENTI

Data pubblicazione 25 Luglio 2022

TACENO – Tempi duri, sia per chi lavora ma spesso anche negli uffici degli industriali: dopo la pandemia ora la guerra, le difficoltà di reperimento delle materie prime e quant’altro.

In questo contesto non idilliaco fa dunque notizia l’erogazione del bonus carburante ottenuta dalle Rsu aziendali per l’ottantina di dipendenti del Mollificio Fede di Taceno (parte dell’M.S.Ambrogio Group di Cisano Bergamasco).

Si tratta di un contributo pari a 200 euro complessivi: 50 al mese a luglio, agosto, settembre e ottobre.

La Rappresentanza Sindacale Unitaria della FIM CISL – due donne e un uomo – ha chiesto e ottenuto il riconoscimento del bonus, confermato a giugno dall’azienda “Nonostante tutte le criticità del momento storico” commenta Francesca Melagrana della FIM di Lecco.

“Abbiamo accolto con molto piacere lo sforzo del Mollificio Fede che ha risposto positivamente alla richiesta sindacale, anche perché – aggiungono da via Besonda – in generale non solo molte le imprese che hanno riconosciuto il bonus”.

RedSind