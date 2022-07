‘VN SPORTELLO RECLAMI’: PROTESTE VARIE DA PRIMALUNA, BINDO, MONTALBANO

Data pubblicazione 26 Luglio 2022

VALSASSINA – Tre segnalazioni in poche ore da parte di nostri lettori fanno sì che si concentri in un solo articolo questa sorta di “sportello reclami” che ha la speranza di ottenere risposte (e in un caso, almeno parzialmente già ci riesce).

Lettere tutte firmate, che pubblichiamo di seguito per sollecitare chi di dovere a dare riscontri e, se possibile, intervenire.

QUELLE MARMITTE RUMOROSE A PRIMALUNA…

Buongiorno. Sono residente a Primaluna in prossimità della strada principale.



Volevo porre alla vostra attenzione il problema dell’ inquinamento acustico provocato da moto e auto con silenziatori modificati che sfrecciano a velocità folli a qualsiasi ora.



Il rumore si sente a km di distanza.



Oltre ad essere un fatto di sicurezza stradale è anche fonte di disturbo per i residenti e per tutta la valle.

io sono amante dei motori ma questo è rumore ed è incivile.



Cordiali saluti

Oscar Gilardi

TIRO AL PIATTELLO SULLA FRANA A BINDO:

“IL PREFETTO HA DATO IL PERMESSO?”

Salve,

segnalo tiro al piattello su una frana forse anche pericolosa, allora possiamo anche ricostruire sopra…

Un bel rimbombo. Ma non solo il rumore, per due giorni: forse sono caduti anche dei sassi.

Come fa un Prefetto a dare un permesso sotto una frana?”.

*Al lettore di Cortenova che ci ha scritto inviando foto e video di quello che ritiene un evento potenzialmente pericoloso, giriamo la risposta ricevuta dal sindaco Sergio Galperti:

“Relativamente alla vostra richiesta di precisazione, confermo: sì, è tutto autorizzato”.

DEGRADO SULLA STRADA DI MONTALBANO

Buongiorno, volevo condividere con voi e magari in rete la mia opinione riguardo la strada parzialmente sterrata di “Montalbano”, importante collegamento tra Lecco e la Valsassina che ho percorso ieri in bicicletta.

Negli anni ha subito un notevole degrado e nessuna manutenzione, un vero peccato per i ciclisti che la percorrono magari cercando di evitare asfalto e traffico; vorrei sensibilizzare sull’argomento i sindaci di Lecco e della Valsassina, poiché unendo un po’ le forze potrebbero renderla migliore (tagliando qualche ramo o pianta, sistemandola con mezzi adeguati più praticabile, ormai per via della boscaglia e della mancata manutenzione si è ridotta come uno stretto canale).

Grazie.

Ivano