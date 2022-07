INTERNET: LA VALLE SENZA RETE EOLO. FERME AZIENDE, COMUNI E PRIVATI

Data pubblicazione 27 Luglio 2022

VALSASSINA – Eolo fuori uso in tutta la Valsassina. Il servizio internet fornito dalla società bustocca è in black out a causa del violento temporale di ieri sera; una situazione che sta causando disagi a numerose aziende, ad alcuni Comuni e uffici pubblici, oltre che a centinaia di utenti privati.

A differenza di altri episodi simili, il guasto questa volta sembrerebbe più grave e i tempi di ripristino delle connessioni potrebbe richiedere tempi più lunghi. L’auspicio è comunque quello di riportare la normalità entro la giornata odierna.

Non si segnalano invece problemi alla ricezione di canali televisivi e alle coperture telefoniche.