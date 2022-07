mi rivolgo a voi come semplice cittadina di questa Valle di Lacrime. Ma com’è possibile che ogni volta che c’è un temporale, si rimane senza internet x giorni, senza canali TV, senza cell che funziona solo x le emergenze.

Disagi su disagi. Ma una persona che lavora in smart-working, è possibile che debba perdere del lavoro? Ogni volta è sempre la stessa storia. Ma in tutti questi anni mi domando, è stato fatto qualcosa x risolvere questo problema? NO! Siamo fuori dalla civiltà. Ma che fine fanno i soldi x le varie manutenzioni? Penso che sappiamo già la risposta. Cordiali Saluti

Paoletta

–

RISPONDE (INTANTO) VN:

Gentile lettrice,

ci piacerebbe dirle che no dai, tutto sommato non è così e insomma i disagi ci sono ma rimangono accettabili e blablabla.

Ma purtroppo, ha ragione lei.

Nel nostro piccolo, la redazione centrale di Valsassinanews e degli altri quotidiani del circuito IperG (a Ballabio) è da tempo dotata di gruppi di continuità per ovviare ai continui “salti” della corrente elettrica che oltre a rovinare le apparecchiature, a suo tempo più volte ci fecero spegnere i computer causando perdite di dati e interruzioni del lavoro.

E spesso ci capita di dover operare “ingegnandoci“, tra connessioni col cellulare mentre il provider ufficiale non funziona e imprecazioni varie. Per non parlare di tv, satelliti, telefonia (quest’ultima un po’ meno problematica – ma siamo fortunati e lo diciamo sottovoce).

Quanto ci scrive è vero. E nei 13 anni e oltre di attività di VN (quanti articoli in materia…) qualcosa è cambiato, ma in peggio.

Non è nel nostro stile rassegnarci, però visto l’accrocchio di competenze diverse, di compagnie ed enti coinvolti, questioni tecniche e quant’altro, le speranze sono proprio pochine.

Eppure, questo giornale esce in “total smart working”, fin dal 2009.

Facendo gli scongiuri, ogni giorno…