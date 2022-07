BARZIO, LA DENUNCIA: “RECINZIONE DIVELTA AL PARCO GIOCHI E SCORRIBANDE DI MOTO RUMOROSISSIME”

Data pubblicazione 30 Luglio 2022

Spett. Redazione Valsassinanews,

sono un villeggiante con casa a Barzio da tanti anni.

Segnalo che la recinzione del parco giochi che si affaccia sul parcheggio dell’ex cinema in via Roma a Barzio e’ divelta da tempo in piu’ punti, immagino per vandalismo.

Credo sia opportuno il ripristino della recinzione e poi anche in relazione ad altri fatti vandalici ( vedi palazzetto) una maggiore sorveglianza del territorio da parte degli organi preposti , vigili e carabinieri.

Non si compiono simili danni senza operare per un tempo abbastanza lungo e quindi con maggiori possibilita’ di cogliere i teppisti sul fatto.

Altresi colgo l’occasione per segnalare che alcuni individui in moto da cross si divertono in zona Noccolil- Palazzetto per ore a inscenare scorribande rumorosissime. Ho segnalato il fatto al vigile in servizio a Moggio e al comando carabinieri di Introbio ma questi stupidi sono in azione ancora.

Grato dell’attenzione cordialmente saluto

Enrico Monti

Barzio