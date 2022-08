Data pubblicazione 1 Agosto 2022

INTROBIO – Trauma contusivo alla schiena per un 63enne questa mattina sulla strada della Val Biandino, non distante dal’omonimo rifugio. L’uomo è caduto ed è stato soccorso poco prima delle otto, con l’intervento dell’eliambulanza decollata da Bergamo.

Una volta assistito sul posto, il ferito è stato trasportato per via aerea all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco in codice giallo (condizioni “mediamente critiche” secondo gli standard di AREU).

RedCro