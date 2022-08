CALCIO: IL “SUMMER CAMP” FA IL PIENONE A MOGGIO PER LA 12ª EDIZIONE

Data pubblicazione 1 Agosto 2022

MOGGIO – Le più rosee previsioni di affluenza al Summer Camp di stampo calcistico presso il campo parrocchiale dell’Oratorio di Moggio sono state ampiamente smentite. Segno tangibile di una ormai consolidata fiducia ultra decennale nell’organizzazione promossa dal Centro Schiaffino di Paderno Dugnano. Dal 25 al 29 luglio ben 50 giovani calciatori in erba si sono cimentati a imparare calcio sul terreno sintetico.

Dai più piccoli di soli 5 anni ai più grandi di 14 hanno dato vita a cinque giorni di kermesse sportive che contemplavano intensi allenamenti, merende, gare atletiche e partite con relativo torneo improntato su formazioni suddivise per fasce di età.

Nel corso della settimana una breve passeggiata fra i boschi ha condotto tutta l’equipe a Concenedo dove, all’interno del chiosco Alba 68 ha potuto rifocillarsi grazie ai gustosi panini preparati dal gestore.

Il tempo clemente ha favorito lo svolgersi della settimana sportiva. Come da solida consuetudine il venerdì è stato il giorno delle premiazioni e della lotteria finale. “Il volto sorridente dei ragazzi è stato il miglior riconoscimento per tutto il lavoro svolto. – commentano entusiasti i responsabili – Un doveroso e sentito grazie a tutti i ragazzi, alle loro famiglie, a Don Agostino e alla parrocchia di Moggio e a Mirco per l’accoglienza presso il Centro Sportivo”.