LA LETTERA: “PERCHÉ NON FARE DELLA VALLE UN PATRIMONIO DELLA MUSICA?”

Eccomi, come ogni estate, a trascorrere piacevoli momenti in valle, lontano con i pensieri e col corpo dal lavoro e dalla calura della Pianura.

Cosa di meglio di una bella serata all’insegna della musica? Ed eccomi in Sant’Alessandro per una “conferenza musicale” del programma della Rassegna Organistica.

Insomma, uno spettacolo degno della bellezza di questa Valle che, forse e soprattutto di recente sembra soffrire di una certa carenza di identità . Carenza che si evince anche attraverso gli articoli di Valsassina sulla Sagra delle Sagre, il rapporto con i turisti, gli interventi in quota per la stagione invernale…