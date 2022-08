Data pubblicazione 5 Agosto 2022

CASSINA VALSASSINA – Infortunio in “codice giallo” (condizioni dunque giudicate mediamente critiche) per un ragazzo di 14 anni caduto in bicicletta poco dopo le 15:30 di oggi in via per Mezzacca, a Cassina.

Il giovanissimo è stato raggiunto dall’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina per la prima assistenza. Sul posto anche l’elicottero del 118 di Como.

Aggiornamenti appena disponibili in questa stessa pagina.

RedCro