MALTEMPO IN ARRIVO: ROVESCI E TEMPORALI SPARSI SUI RILIEVI. E C’È CHI PREVEDE “GRANDINE GROSSA E POSSIBILE TORNADO”

Data pubblicazione 6 Agosto 2022

VALSASSINA – La situazione meteorologica tende a cambiare, in particolare su Alpi e Prealpi, dove sono previsti temporali sparsi e probabili piogge abbondanti e grandinate.

Secondo il servizio meteo di ARPA Lombardia, “nel corso del fine settimana il moderato o forte calo termico determinato a tutte le quote dalla coda della struttura depressionaria, congiuntamente ad un flusso umido dai quadranti meridionali, va a determinare un aumento dell’instabilità, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale inizialmente sui rilievi, in successiva probabile estensione alle zone di pianura. Da lunedì mattina in poi, graduale ritorno a condizioni più stabili, con correnti in quota da settentrione”.

LE PREVISIONI

Sabato 6 agosto

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento dalle ore centrali con addensamenti più compatti sui rilievi e sull’alta pianura. Precipitazioni: dalle ore centrali, rovesci e temporali sparsi sui rilievi, specie sulla fascia alpina e prealpina centro-orientale, in probabile discesa serale verso le zone di pianura adiacenti, in particolare quelle occidentali. Temperature: minime stazionarie o in leggero aumento, massime in leggero calo. Minime in pianura tra 22 e 26 °C; massime tra 31 e 36 °C. Zero termico: intorno a 4200 metri, in calo a sera. Venti: orientali in pianura e sull’Appennino con rinforzi anche moderati dal pomeriggio; moderati di direzione variabile sulle Alpi. Altri fenomeni: forte disagio da calore in pianura e nelle valli.

Domenica 7 agosto

Stato del cielo: nuvoloso o irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni: tra la notte e il mattino rovesci e temporali sparsi in estensione dalla fascia prealpina alle pianura; tra pomeriggio e sera, pausa delle precipitazioni in pianura, rovesci e temporali ancora possibili sui rilievi.

Fin qui l’ufficialità dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia. Segnaliamo però che alcuni previsori “privati”, come ad esempio ilMeteo.it, indicano fenomeni molto rilevanti da oggi pomeriggio con temporali forti sul Piemonte e Lombardia e sulle Alpi fino al Triveneto, in estensione sabato notte e domenica mattina.

Magari l’indicazione di “grandine grossa e pure rischio Tornado” è un po’ a sensazione, comunque va tenuto conto anche di queste previsioni, provenienti da un servizio autorevole e riconosciuto.

RedMet