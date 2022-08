L’ALTA VALLE “AL TOP” CON LA GIORNATA DEL LEGNO: SCULTURE E SFIDE A COLPI D’ASCIA E DI MOTOSEGA, LABORATORI E SUPER CONCERTO

Data pubblicazione 7 Agosto 2022

CASARGO – Giornata eccezionale pur se caldissima quella di sabato a Casargo, quando la dimostrazione ufficiale “Stihl Timbersports” ha fatto tappa in Alta Valle con le sue adrenaliniche sfide a colpi d’ascia e motosega secondo la tecnica dei boscaioli americani.

Ma la festa è stata totale, per tutto il paese, grazie ai diversi appuntamenti dedicati a famiglie e giovani: vari artisti hanno realizzato “live”, sempre con la motosega, bellissime sculture di legno (oggi, domenica, la dimostrazione di intaglio si è spostata a Margno lungo la strada che da Paglio conduce al Pian delle Betulle).

Le foto sono di Antonio Fossati:

Inoltre, per i bambini appuntamenti dedicati, come i laboratori di educazione ambientale ideati dal Consorzio Forestale lecchese in collaborazione con la cooperativa sociale Eliante e lo speciale “cantiere” gonfiabile per un maxi divertimento formato 12 metri x 5.

Momento clou finale, il concerto con la blasonata tribute-band AC/DI salita sul palco per una coinvolgente serata di emozioni a tutto rock. Qualche intoppo tecnico non ha compromesso l’esito di un concerto davvero esaltante.

RedAlV