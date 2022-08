IL GRAFFIO/CONSUMO DI SUOLO: SOLDI A PIOGGIA MA NON PER LE CALAMITÀ

Data pubblicazione 9 Agosto 2022

C’è qualcosa che ci sfugge quando si parla di finanziamenti che Regione Lombardia concede ai nostri Comuni.

Per la difesa del suolo, per prevenire le calamità, per mantenere boschi e torrenti, ma anche per sistemare i danni di alluvioni, esondazioni, bombe d’acqua, come ad esempio a Primaluna, Casargo, Premana e Dervio, i nostri Comuni devono cercare bandi, stilare progetti, rientrare in parametri e punteggi, attendere graduatorie, sperare in finanziamenti…

Per opere cosiddette “di sviluppo” che consumano suolo, sfregiano l’ambiente, soddisfano gli interessi di pochi, i soldi arrivano a pioggia senza consultazioni, progetti né concorsi.

VN