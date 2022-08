BARZIO: SOSTE SELVAGGE MA I PARCHEGGI BLU RESTANO VUOTI

Data pubblicazione 13 Agosto 2022

BARZIO – Quella delle soste selvagge e dei parcheggi vuoti è ormai una situazione cronica per Barzio, che si ripete ogni qual volta la stagione turistica, estiva o invernale, entra nel vivo. Circostanza segnalata da diversi lettori e che ora possiamo raccontare con delle fotografie.

Mentre il parcheggio principale del paese, ovvero il piazzale del mercato tra via Roma e l’area della tensostruttura, con stalli blu a pagamento, resta desolatamente vuoto, le vie centrali del paese sono invase da auto in sosta vietata, causando talvolta pericolo ai pedoni, e le strade periferiche sono costellate da veicoli sul margine della carreggiata, dove non è previsto alcun pagamento semplicemente perché parcheggiare non sarebbe consentito.

Persiste anche il mancato rispetto nei confronti dei camperisti. Gli appositi spazi infatti vengono costantemente occupati da automobili costringendo chi giunge a Barzio con le ‘case viaggianti’ a cercare posto altrove e spesso – come testimoniato – rinunciando a visitare il paese.