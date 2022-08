TELEFONIA: GRANDE AFFLUENZA, GROSSI PROBLEMI. SATURI I RIPETITORI

Data pubblicazione 13 Agosto 2022

VALSASSINA – Da giorni nel nostro territorio le reti telefoniche sono messe a dura prova, con gravi difficoltà a effettuare chiamate e, soprattutto, nella navigazione internet. Il motivo è noto: i ripetitori non sono pensati per sostenere l’affluenza di villeggianti e turisti a cui stiamo assistendo in queste settimane estive.

I problemi si segnalano un po’ in tutta la Valsassina, con particolare gravità per l’Altopiano. Tra le compagnie telefoniche quelle più in difficoltà sono Wind, Iliad e Fastweb, che in certi tratti della giornata sono completamente “a terra”, mentre per ora resistono, anche se in alcuni casi con qualche rallentamento, le altre società.

RedTec