LECCO, BALLABIO E LA VALSASSINA NEL CAOS TOTALE PER UN MASSO CADUTO ORE FA AD ABBADIA. MONTA LA RABBIA

Data pubblicazione 14 Agosto 2022

BALLABIO – Significativa, in copertina, la foto della coda dentro Ballabio, in via Mazzini (ma il caos inizia ben prima). Il tutto, per un masso caduto come noto parecchie ore fa, ieri sera sulla SS36, evento che ha portato alla chiusura della strada in direzione Nord dunque verso Bellano-Colico e la Valtellina. La 36 rimane interdetta alla circolazione e questo, nella domenica prima di Ferragosto, comporta il “casino totale” del traffico, con ripercussioni fino a Taceno e oltre.

SOTTO: TUTTI FERMI A SAN GIOVANNI

15 MINUTI PER RAGGIUNGERE LAORCA

Furibondi automobilisti e residenti, dal Lago ci arriva un commento – secco quanto preciso: “Ma noi in che paese viviamo??! Ok la SS 36 nord è chiusa all’Orsa! La sud aperta. Basta togliere due New Jersey, fare un pezzo di doppio senso e il problema è tamponato! Ma questi xxxxxxxx si rendono conto dei disagi che portano al territorio con queste cxxxxte???!!!”.

RedCro