TACENO: FESTA DELL’ASSUNTA TRA SACRO E PROFANO

Data pubblicazione 16 Agosto 2022

TACENO – Giorni di festa a Taceno per la festa patronale della S. Maria Assunta.

Sabato 13 agosto i giovani hanno organizzato all’oratorio parrocchiale una festa a base di prodotti tipici, con l’intrattenimento dei Ritmofff. La festa ha avuto una numerosa partecipazione durante la cena e la serata, dove erano presenti giovani provenienti da tutta la Valsassina e non solo.

Il tutto si è chiuso lunedì 15 agosto con la messa serale e la processione per le vie del paese con la statua della S. Maria Assunta.

Il gruppo dei giovani di Taceno ringrazia tutti i partecipanti, gli sponsor e in special modo don Marco e don Cesare per la fiducia e il sostegno dato per la buona riuscita della festa.