MAMMA CERBIATTO ALLATTA I CUCCIOLI: NATURA MERAVIGLIOSA IN ALTOPIANO

Data pubblicazione 17 Agosto 2022

MOGGIO – Il testo conta poco, in sintesi siamo di fronte a mamma cerbiatto che allatta i suoi due piccoli.

La scena è stata immortalata in stupende immagini dal nostro lettore Eugenio, che nell’inviarci la galleria di foto scattate in queste ore racconta: “Mentre cenavo, dalla finestra del palazzo più o meno di fronte al centro sportivo ‘Locatelli’ ho visto questa bella scenetta…”.

[Clicca per ingrandire]

Il tutto a Moggio, a poca distanza dalle case. Immagini che riconciliano, riportandoci alla bellezza autentica della natura in questi tempi per nulla rassicuranti. Grazie ancora, a maggior ragione, all’autore degli scatti che proponiamo in questa pagina.

RedAlt