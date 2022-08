ELEZIONI DI “PARACADUTATI”. POCHISSIMA LECCO NEL PROSSIMO PARLAMENTO

Data pubblicazione 24 Agosto 2022

LECCO – Pessime notizie per la rappresentanza lecchese in Parlamento, sono infatti pochissimi i nomi del nostro territorio che le segreterie di partito hanno candidato per le elezioni del 25 settembre prossimo.

La responsabilità è da individuare certamente nel taglio del numero dei parlamentari, che come previsto viene ora pagato dai territori periferici, ma pure nella mancanza nella politica lecchese di figure spendibili a livello nazionale. Spazio quindi ai “paracadutati”, ovvero persone collocate dall’alto a cui si intende garantire un posto.