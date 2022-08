RESTAURO CAPPELLETTA A PERLEDO, ONGANIA: “SERVE COMMISSIONE DI STUDIO”

Data pubblicazione 24 Agosto 2022

PERLEDO – Domenica scorsa l’amministrazione comunale di Perledo sul suo supplemento di Perledo Informa ha fatto sapere che sono iniziati i lavori di restauro della cappelletta di San Giuseppe (frazione Tondello), finanziati con un budget di circa diecimila euro.

Renato Ongania, attento alla tematica della devozione popolare e già autore di una ricerca sui segni della devozione popolare “Le Edicole Votive di Perledo” (2021), ha scritto al sindaco per chiedere che venga istituita una commissione per studiare in maniera integrale e multidisciplinare i segni della devozione popolare presenti sul territorio per non perdere nulla, e tra i segni ovviamente la cappelletta di …

> CONTINUA A LEGGERE QUI