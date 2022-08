Data pubblicazione 27 Agosto 2022

MOGGIO – È rimasta ferma questo sabato 27 agosto la funivia di Moggio per i Piani di Artavaggio. L’impianto, chiuso per un imprevisto occorso il giorno prima, riprenderà il servizio regolarmente domani, domenica 28 agosto. Come da calendario, la funivia per Artavaggio rispetterà sino al 16 settembre corse quotidiane dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 13.30 alle 17 (solo fino al 31 agosto l’ultima corsa è alle 17.30).