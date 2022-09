CICLABILE CARDIOPROTETTA GRAZIE AL 5×1000 ALL’SCV. A BREVE UN CORSO

Data pubblicazione 1 Settembre 2022

INTROBIO – Due defibrillatori sulla ciclabile in centro valle. È il dono del Soccorso Centro Valsassina alla popolazione, realizzabile grazie al sempre generoso contributo del 5 per Mille.

“Nel territorio abbiamo una bellissima pista ciclopedonale molto frequentata – spiegano dalla associazione di Introbio -, abbiamo quindi deciso di renderla cardioprotetta installando dei defibrillatori lungo il percorso”. Un presidio troverà spazio a Pasturo, nei pressi del sottopasso zona Cademartori, e verrà inaugurato sabato 10 settembre alle 16; l’altro a Primaluna, con taglio del nastro il weekend successivo.

“Un defibrillatore però non è di alcuna utilità se non lo si sa utilizzare con le manovre rianimatorie corrette – spiega il presidente dell’Scv Ambrogio Canepari – da qui la decisione di avviare un nuovo corso per imparare a utilizzare quelli che in gergo definiamo Dae”.

In caso di arresto cardiaco i tempi di intervento sono fondamentali per salvare una vita e/o limitare il più possibile conseguenze irreparabili, per questo è necessario che anche la popolazione sappia come comportarsi. Il corso verrà messo in calendario in ottobre, durerà una serata ed è gratuito.

RedInt