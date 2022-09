L’OPINIONE. BARATELLI CONTRO IL NUMERO CHIUSO A MEDICINA

Data pubblicazione 2 Settembre 2022

L’assurdità continua perché “il sonno della ragione genera mostri” (Goethe)

L’assurdità è il numero chiuso per l’iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Questo genera, come conseguenza inevitabile, un’assurdità ancora più grande, un’assurdità pazzesca (aggettivo legato a un sostantivo, i quali insieme caratterizzavano la corazzata Potëmkin del ragionier Fantozzi), un’assurdità che si concretizza nel test d’ammissione nazionale, quest’anno programmato per martedì 6 settembre, il quale deve essere ovviamente molto selettivo perché i candidati sono molti e i posti in tutt’Italia sono solo 14.740.