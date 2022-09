ALIMENTARI, PER COLDIRETTI ANCHE A LECCO LE FAMIGLIE SPENDERANNO DI PIÙ NEL 2022

Data pubblicazione 6 Settembre 2022

LECCO – Le famiglie lombarde spenderanno complessivamente 1,8 miliardi di euro in più nel 2022 solo per la tavola rispetto all’anno precedente, a parità di acquisti, a causa del mix esplosivo dell’aumento dei costi energetici e di produzione alimentati dalla guerra in Ucraina, abbinati al caldo record e alla siccità che tagliano i raccolti.

È la stima della Coldiretti Lombardia sulla base delle rilevazioni Istat sull’andamento dell’inflazione.

Coldiretti spiega che a livello nazionale nel mese di agosto l’inflazione generale raggiunge il record dal 1985 con un valore del +8,4%, mentre per i beni alimentari sale addirittura del 10,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.