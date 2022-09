FESTA DEL CREATO: ALLA FORNACE VISITE AL MUSEO, LABORATORI E CONFERENZE

Data pubblicazione 9 Settembre 2022

BARZIO – In occasione della 17ª Giornata per la Custodia del Creato voluta da Papa Francesco, a Barzio domenica 11 settembre la terza Festa del Creato – Valsassina. L’iniziativa è promossa ed organizzata dal Circolo Laudato Si’ di Barzio in collaborazione con Associazione COE, Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera e Parrocchia di Barzio nell’ambito del Tempo del Creato, periodo che va dal 1° settembre al 4 ottobre nel quale la famiglia cristiana si riunisce ogni anno per una celebrazione mondiale di preghiera e azione finalizzata a proteggere la nostra casa comune.

Appuntamento al Museo La Fornace di Barzio, in località Pratobuscante, dove, come nelle precedenti edizioni, giovani imprenditori della Valle esporranno i loro prodotti del territorio raccontando le motivazioni e l’impegno per un lavoro svolto nel rispetto e nella valorizzazione dell’ambiente.

In occasione della Festa del Creato – Valsassina saranno previste l’apertura del Museo della Fornace con visite gratuite guidate, laboratori artistici per bambini, il laboratorio sulle piante officinali per adulti curato dal socio Coe dottor Ambrogio Saibene. Una novità particolare di questa edizione sarà la conferenza La diversità della vita a cura di Padre Mauro Bossi SJ, esperto dell’Enciclica Lautato Si’.

L’associazione COE presenterà a fine giornata i risultati e le prospettive del progetto Un futuro green. Insieme per una comunità educante che fa crescere in Valsassina una società sostenibile e resiliente grazie al quale sono stati promossi numeri incontri di formazione per scuole e oratori della Valsassina.

La terza Festa del Creato – Valsassina è aperta a tutti.