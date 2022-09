TRADING ONLINE: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER INVESTIRE OGGI E DIFENDERSI DALLE TRUFFE

Data pubblicazione 11 Settembre 2022

Oggi è sempre più frequente sentir parlare di trading online, tanto che sono veramente tantissime le persone che si stanno avvicinando a questa pratica di investimento o che fanno delle ricerche online per conoscerne le potenzialità e i rischi. Il trading online è sicuramente un metodo alternativo e molto interessante per gestire i propri risparmi, o parte di essi, attraverso degli investimenti. Si tratta di un metodo che ha veramente rivoluzionato il settore, in quanto è accessibile anche con importi molto contenuti, a differenza di quanto avveniva in passato con gli intermediari bancari e postali.

Tuttavia il mondo del trading online è stato spesso accostato al triste fenomeno delle truffe. Questo è dovuto al fatto che purtroppo dei malintenzionati hanno sfruttato il fenomeno in forte espansione presentando dei falsi portali di investimento, che non avevano le autorizzazioni per operare, o facendo delle truffe telefoniche. Questi sono però dei rischi che possono essere completamente evitati semplicemente scegliendo una piattaforma certificata e i principali broker del settore hanno avuto il merito di condurre delle importanti campagne informative in tal senso.

Investire oggi in modo sicuro

Prima di procedere con qualsiasi investimento è fondamentale quindi capire come iniziare ad investire sui mercati finanziari. A questo proposito, è opportuno leggere la guida che spiega cos’è il trading on line messa a punto dagli esperti di Giocareinborsa.net, sito web specializzato dove trovare tutte le informazioni relative al funzionamento degli investimenti digitali. Il primo passo da fare è quello di individuare una piattaforma certificata, e quindi sicura, per poi valutare i servizi offerti, utili per determinare una strategia e gestire un portafoglio diversificato ed equilibrato.

Ovviamente è importante ricordare che scegliere una piattaforma certificata permette di evitare rischi legati alla sicurezza, per il semplice fatto che questi broker dispongono di autorizzazioni internazionali e sono equiparabili a delle banche online. Al tempo stesso però questo aspetto non offre la certezza che un investimento si rivelerà produttivo. I rendimenti di un portafoglio d’investimento dipendono infatti sempre da diversi fattori, come ad esempio:

Orizzonte temporale .

. Budget investito.

Utilizzo dell’analisi tecnica.

Andamento macro-economico.

Asset scelti .

. strumenti utilizzati.

Il trading online si basa ovviamente sulla compravendita dei titoli, per questo motivo i migliori broker consentono di operare in assenza di commissioni sulle compravendite e prevedono l’utilizzo dei cfd (contratti per differenza). Questo strumento di investimento è caratterizzato dalla presenza di un differenziale (spread) tra il valore di acquisto e quello di vendita. L’obiettivo di chi opera con il trading online è quindi quello di aprire delle posizioni di investimento e poi di chiuderle in positivo dopo un breve o un lungo periodo di tempo (questo aspetto dipende dalla strategia scelta).

Come scegliere gli asset per investire

Le operazioni possono essere condotte con diversi titoli finanziari. I più gettonati di questi sono le valute (il mercato valutario è detto anche forex trading) e i titoli azionari (borsa) ma negli ultimi anni sono sempre più spesso state oggetto di investimento anche le criptovalute, le materie prime, gli indici e gli etf (fondi di investimento). E’ importante sapere che attraverso il trading online, anche quando l’investitore decide di “puntare” su delle materie prime, come ad esempio oro, gas o petrolio, o su alcune criptovalute, come Bitcoin ed Ethereum, lo fa utilizzando dei contratti che rappresentano questi asset e non un bene fisico.

Il trading permette inoltre di avere accesso ai titoli quotati in tutto il mondo, o almeno a tutti i principali selezionati dai broker di riferimento. Questo consente ad un investitore di variare moltissimo nella composizione di un portafoglio azionario bilanciato. La scelta degli asset dovrebbe essere sempre presa sulla base di una strategia di investimento diversificata che è possibile maturare con la frequenza ad un corso di formazione (molte piattaforme offrono gratuitamente corsi e webinar per i propri iscritti).

In conclusione è quindi possibile investire, anche cifre contenute, senza correre il rischio di incappare nelle truffe. E’ però assolutamente indispensabile scegliere autonomamente un portale di investimento certificato, tra quelli proposti dalle guide del settore e non farsi allettare da fantomatici guadagni facili e immediati. Il trading online, come ogni investimento, presenta dei rischi che dovrebbero essere sempre presi in considerazione con attenzione ma al tempo stesso rappresenta anche un’alternativa molto interessante per chi ha la volontà di investire una quota dei propri risparmi.