PANATHLON CLUB LECCO: A PRIMALUNA SERATA COI CAMPIONI DH, MTB E BMX

Data pubblicazione 15 Settembre 2022

PRIMALUNA – Il Panathlon Club Lecco si è ritrovato in Valsassina per celebrare il mondo delle due ruote più spettacolare con i campioni lecchesi di Downhill, Mtb e-Enduro e BMX.

In passerella sono saliti per primi i “funamboli” delle Downhill accompagnati da spettacolari filmati sulle loro discese. A cominciare dai Master Martina Fumagalli e Michele “Miki” Berera, coniugi all’anagrafe, e grandi appassionati di questo sport con titoli italiani ed europei nel loro palmares. Martina, valsassinese acquisita, non è un volto nuovo perché a soli 28 anni ha già alle spalle una lunga carriera nella mountainbike cross country e nel ciclocross. Poi il colpo di fulmine per il Downhill e con esso i primi successi tricolori a pochi mesi dalla nascita della primogenita Vittoria. “Miki”, 44 anni da Introbio, è stato per anni grande protagonista nel motocross, attività praticata sino al 1998. Poi un vuoto di venti anni per tornare alle competizioni con la bici e i primi titoli tricolori e un europeo nel 2021.

È stata poi la volta della grande promessa di Lecco, il diciannovenne Davide Cappello, tricolore nel 2021 e 2022, argento europeo e bronzo ai mondiali Under 19. Un vero talento con grandi prospettive. La serata è poi proseguita con un altro campione lecchese, Marco Radaelli di Garlate, già campione del Mondo di Bmx nel 2021 e atleta dell’anno per il Panathlon Lecco. Infine è toccato raccontarsi a un veterano del pedale, il Master lecchese Stefano Rota, che dopo aver praticato Bmx, Downhill vincendo anche titoli nazionali ed europei, si è dato alla Mtb con pedalata assistita e alle gare di Enduro vincendo sempre.

Ognuno degli ospiti si è raccontato alla platea dei panathleti presentando anche le proprie biciclette descritte nei minimi particolari. Una serata che ha anche evidenziato l’impegno del territorio, in particolare della Comunità Montana della Valsassina, per portare avanti i progetti di itinerari ciclo pedonali in quota che possano diventare non solo “palestra” per gli sportivi ma anche un valore aggiunto per il territorio della Provincia di Lecco.