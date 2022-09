DOPO IL COVID/TUTTI SUI MONTI: SOCCORSO ALPINO, INTERVENTI RADDOPPIATI

Data pubblicazione 17 Settembre 2022

VALSASSINA – Diffusi dal Soccorso Alpino i dati relativi agli interventi compiuti durante l’estate 2022 dalla Stazione di Valsassina-Valvarrone: nel 2022, durante il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 agosto, la sola Stazione delle due Valli ha compiuto 96 interventi di soccorso, che hanno coinvolto 105 persone; 21 gli illesi, 70 i feriti, quasi il doppio rispetto al 2021; 6 le persone gravi e 8 quelle decedute.

Significativo il raffronto tra il 2021 e il 2020, entrambi interessati dalle restrizioni dovute alla pandemia: nel 2021 ci sono stati 68 soccorsi per 78 persone, con 32 illesi, 37 feriti, 3 gravi e 6 mortali. L’anno prima, nonostante le limitazioni, c’erano stati 95 interventi per 117 persone, con 40 illesi, 56 feriti, 8 gravi e 13 persone decedute. In linea con gli anni precedenti il 2019 (81 operazioni di soccorso per 83 persone, con 29 illesi, 45 feriti, 3 gravi e 6 mortali) e il 2018 (88 soccorsi per 99 persone, 36 illesi, 51 feriti, 5 gravi, 7 mortali).

Il 2022 si sta quindi configurando come un anno impegnativo, per questo è più che mai importante il ruolo della prevenzione: sul sito sicurinmontagna.it trovate consigli utili per andare in montagna con consapevolezza.

RedCro

