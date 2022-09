INCIDENTE AUTO-MOTO A PREMANA: 42ENNE FERITO IN ‘CODICE GIALLO’

Data pubblicazione 17 Settembre 2022

PREMANA – Seria preoccupazione iniziale per le sorti della persona rimasta ferita questa mattina a Premana in un incidente stradale tra la sua moto e un’auto, avvenuto in via Risorgimento intorno alle nove e mezza.

Sul posto la locale Croce Rossa, con il supporto dell’eliambulanza del 118 decollata dalla base comasca di Villa Guardia.

Dopo l’iniziale codice rosso, le condizioni della persona ferita sono state fortunatamente riclassificate in giallo (comunque “mediamente critiche” secondo gli standard di AREU).

Si tratta di un uomo di 42 anni che ha riportato diversi traumi: cranico, a un arto inferiore e a una spalla.

Aggiornamenti appena disponibili in questa stessa pagina di VN.

RedCro