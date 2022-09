Data pubblicazione 24 Settembre 2022

BALLABIO – Domenica 25 settembre alle 11 in vetta al monte Due Mani verrà celebrata da don Vittorio Conti la messa in ricordo dei caduti in montagna.

In caso di maltempo la funzione verrà celebrata nella chiesetta ai Piani dei Resinelli nello stesso orario. Per informazioni contattare il CAI – Sottosezione Casimiro Ferrari di Ballabio via whatapp al numero 3792754659.