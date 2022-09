CALCIO/CORTENOVA SI SVEGLIA TARDI, BELLAGINA VINCENTE A BINDO (2-3)

Data pubblicazione 25 Settembre 2022

CORTENOVA – Sconfitta casalinga di misura per il Cortenova contro la Bellagina. Ospiti meglio per un’ora favoriti anche da numerosi errori di impostazione con tante palle perse dai padroni di casa.

LA CRONACA

Bellagina subito pericolosa al 3′ assist di Morson per Moyans conclusione che Fazzini manda in calcio d’angolo. Bellagina in vantaggio al 13′ con Morson che finalizza una ripartenza sulla fascia destra deviando in rete dall’area piccola. Il Cortenova accusa il colpo e si fa vedere in avanti al 22′: triangolo Invernizzi-Selva-Invernizzi e conclusione ribattuta in calcio d’angolo così come il tentativo su calcio piazzato di Gashi al 39′. Al 42′ raddoppio ospite sugli sviluppi di un veloce contropiede finalizzato da Bakal.

A inizio ripresa (55′) terza rete della Bellagina: lancio di Ghezzi per l’accorrente Moyans che entra in area dalla destra e segna con un tiro rasoterra. Reazione del Cortenova che al 66′ accorcia le distanze con Ripamonti bravo a ribadire in rete il tentativo respinto di Selva. Al 77′ seconda rete per i padroni di casa: calcio di punizione battuto da Ripamonti dalla fascia destra e colpo di testa vincente di Marco Ciresa. I padroni di casa sono ancora pericolosi all’80’ e all’83’ con le conclusioni di Gashi entrambe respinte sul fondo dal portiere ospite.

CORTENOVA: Andrea Fazzini, Galli, Tarcisio Fazzini (dall’81’ Conti), Gianola, Ermenegildo Ciresa, Marco Ciresa, Matthias Invernizzi (dal 59′ Caverio), Alex Fazzini, Gashi, Selva, Busi (dal 53′ Ripamonti). Allenatore: Selva.

BELLAGINA: Paredi, Samuele Sancassani, Alessio Fontana, Pellegatta, Michele Sancassani, Mondella, Moyans, Ghezzi, Bakal (dal 63′ Gilardoni), Nicholas Fontana (dal 66′ Rincione a sua sostituito da Corti all’81’), Morson. Allenatore: Invernizzi.

Arbitro: Nicolò Cavagnis di Bergamo

Espulsi: Corti all’88’