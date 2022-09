“LA VENOSTA SKIROLL”, BENE I VALSASSINESI NELLA PRIMA EDIZIONE

Data pubblicazione 25 Settembre 2022

CURON VENOSTA (BZ) – Una classica giornata dal sapore autunnale ha accompagnato la prima edizione de La Venosta Skiroll, valida come 14ª tappa della Coppa Italia Cascina Bianca e gara inserita nel Challengers Ski Classics. Cielo coperto, una leggera pioggia, che ha bagnato l’asfalto, e temperature che sfioravano i cinque gradi al traguardo hanno reso ancora più dura l’impegnativa prova mass start in tecnica classica su un percorso di 35 chilometri in salita.

Dopo la partenza a velocità controllata dal centro di Glorenza (Bolzano), il gruppo è rimasto compatto fino all’abitato di San Valentino alla Muta, appena oltre metà gara, dove il fondista azzurro Dietmar Noeckler ha provato ad allungare, venendo ripreso dopo circa mezzo chilometro da Patrick Fossum Kristofferesen, che ha tagliato per primo il traguardo di Melago. Il norvegese ha chiuso la prova con il tempo di 1 ora 39’32’’1, davanti al connazionale Joar Thele (1 ora 39’55’’4) che ha avuto la meglio di un soffio su Dietmar Noeckler (Fiamme Oro; 1 ora 39’56’’7) nella lotta per la piazza d’onore. Tra gli italiani in gara, bene anche Lorenzo Busin (Sottozero Nordic Team; 1 ora 41’23’’1) che ha concluso quinto. Doppietta norvegese anche nella gara sui 35 chilometri femminile con Alnes Anniken Gjerde (1 ora 54’47’’2) che ha preceduto Jenny Larsson (1 ora 56’51’’1) con la svedese Malin Boerjesjoe (2 ore 04’46’’9) che è andata a completare il podio.

Oltre alla gara regina della giornata, nella vallata altoatesina sono andate in scena anche altre competizioni, sempre in tecnica classica con partenza in linea, rivolte a diverse categorie.

Tra i Giovani, che si sono dati battaglia su un percorso di 11 chilometri con partenza dal paese di Curon e arrivo sempre a Melago, si è imposto Giovanni Cantaloni. L’atleta del Marzola ha tagliato il traguardo in 37’41’’4, davanti a Riccardo Foradori (40’11’’5) e Giacomo Petrini (42’05’’5), entrambi del Sesvenna. Al femminile, sempre su un tracciato di 11 chilometri, doppietta del Robinson Ski Team nella categoria Senior con Rebecca Bergagnin (40’58’’4), che ha preceduto la compagno di sodalizio Michaela Patscheider (41’42’’3) e Marie Schwitzer (Carabinieri; 41’50’’3), prima tra le Giovani. Alle spalle di Schwitzer si sono piazzate Marti Folie (Sesvenna; 42’22’’1) e Camilla Crippa (Team Brianza; 42’24’’1).

Tra i Master C, che hanno gareggiato sugli 11 chilometri, la vittoria è andata a Giuseppe Gervasoni (Ubi Banca Goggi; 41’41’’5), seguito da Fulvio Zorzi (Polisportiva Molina; 53’09’’1) e Gino Ceccato (Bassano; 53’17’’1).

Davide Piccinini è stato il più veloce tra gli Allievi, percorrendo i 5 chilometri di gara in 23’45’’3. L’atleta del Levico ha preceduto la coppia del Sesvenna formata da Luca Pietroboni (24’10’’3) e Carlo Bettini (26’52’’6). Al femminile, è arrivata l’ennesima vittoria per Maria Invernizzi (Nordik Ski Valsassina; 26’58’’), che ha dominato la prova davanti a Marta Bellotti (Sesvenna; 29’19’’6) e Giulia Locatelli (Ubi Banca Goggi; 29’56’’3).

Tra i Ragazzi, primo posto di Oscar Gianola (Nordik Ski Valsassina; 14’32’’1), seguito da Carlo Mariani (Team Brianza; 16’16’’) e Theo Tasser (Alv Kronspur; 20’23’’2). Al femminile, è stata Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) a salire sul gradino alto del podio in 15’49’’6, precedendo Anna Piantoni (Ubi Banca Goggi; 17’14’’3) e Anna Sagmeister (Sesvenna; 17’37’’3).

Tobias Schwingshackl (Rg 5v Loipe) si è aggiudicato la gara tra i Cuccioli con il tempo di 14’11’’9, davanti ad Alex Moser (Sarntal; 14’45’’5) e Francesco Bellati (Nordik Ski Valsassina; 16’11’’).

Nella prova in rosa, il successo è andato a Maddalena Pavan (Montebelluna; 11’32’’5), seguita da Martina Piantoni (Ubi Banca Goggi; 11’55’’8) e Maria Sagmeister (Sesvenna; 12’28’’4).

Infine, tra i Baby, Noe Moser (Sarntal; 6’11’’9) ha preceduto Elia Rainer (Rg 5v Loipe; 6’21’’1), mentre Thea Moser (Sarntal; 7’04’’2) si è imposta nella gara femminile davanti a Lea Bechtold (Sesvenna; 7’19’’4).