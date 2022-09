ELEZIONI, VANO L’ATTIVISMO DEI SINDACI. LA LEGA CROLLA ANCHE IN VALLE

Data pubblicazione 26 Settembre 2022

VALSASSINA – Il risultato della Lega di Matteo Salvini è negativo nelle regioni del nord Italia. Ma se in Lombardia Fratelli d’Italia ‘doppia’ il partito padano (27% a 13%), in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia il dato è ancora più drammatico. Nel nostro piccolo, ad abbandonare la Lega sono stati centinaia di valsassinesi.

Se le simpatie premanesi e cielline hanno ben guardato a Renzi e Calenda, tanto da rendere realtà l’ambizione di ‘terzo polo’ dei due leader, i numeri rivelano che la stragrande maggioranza della popolazione ‘laica’ ha dato fiducia a Fratelli d’Italia, partito poco presenze e tutt’altro che rumoroso nelle nostre piazze.

COMUNE % FRATELLI D’ITALIA % LEGA % AZIONE-ITALIA VIVA BALLABIO 33 15,7 7,81 BARZIO 39 15 8 CASSINA 39,13 23,75 7,3 CREMENO 35,48 17,18 8,15 CORTENOVA 40,73 25,88 4,88 ESINO LARIO 39,89 22,1 5,3 INTROBIO 39,15 20,39 6,21 MARGNO 34,63 24,39 6,6 MOGGIO 29,57 28,4 9,39 PASTURO 36,41 22,93 9,03 PREMANA 35,16 26,87 15,35 TACENO 41 23,37 5,82 VALVARRONE 37,3 25 5,2

In tabella: nei Comuni valsassinesi a guida leghista Fratelli d’Italia “doppia” il partito del sindaco, fa eccezione Moggio, dove FdI vince per uno scarto di tre voti; a Premana, la cui amministrazione ha recentemente preso le distanze della Lega, l’exlpoit dell’alleanza Renzi-Calenda fa di Azione-Italia Viva il terzo partito.

Al contrario della Lega, la quale dapprima ha ‘scoutato’ numerosi sindaci nostrani, convincendoli ad abbandonare l’azzurro di Forza Italia per convertirsi al blu con cui Salvini ha ridipinto l’ex partito del nord, e poi ne ha convinti diversi a farsi parte attiva nella campagna elettorale.

Banchetti, gazebo, volantinaggi, post social, perfino messaggini privati… L’impegno dei sindaci nei confronti della loro nuova casa non è certo venuto meno. Fatica che però non ha prodotto risultati; i valsassinesi hanno abbandonato la Lega e con lei i propri sindaci.

Cesare Canepari