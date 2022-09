SKIPASSLOMBARDIA: STAGIONALE, A RATE O FERIALE. SI REPLICA!

Data pubblicazione 26 Settembre 2022

MILANO – La stagione 2021/2022 è stata caratterizzata dalla grande voglia di vivere giornate all’aperto e sulla neve, e, grazie a Regione Lombardia, in tutto dicembre 2021 gli Under16 residenti in Regione hanno potuto sciare gratuitamente: più di 54 mila giornate sci dedicate ai giovani per avvicinarli alla neve. Nella prossima stagione le montagne di Lombardia vogliono continuare a investire sui giovani e sul far vivere giornate memorabili a tutti: sole, neve, panorami mozzafiato e piste per tutti i gusti.

In quest’ottica un grande sforzo è stato fatto dal punto di vista dei prezzi dello SkipassLombardia per contenere il più possibile gli aumenti (intorno al 10% medio) nonostante le bollette elettriche siano aumentare di +500%. Oltre al tradizionale SkipassLombardia Stagionale confermato per maestri e tesserati Fisi, e all’ormai consolidato SkipassLombardia PayPerUse che da vari anni è apprezzato e usato da tantissimi amanti delle nostre montagne per sciare ovunque in Lombardia con un’unica tessera e pagare solo la tariffa migliore per quanto sciato, SkipassLombardia conferma anche i due nuovi prodotti lanciati con grande successo l’anno scorso: lo stagionale acquistabile “a rate” (una tantum iniziale + 25 euro per le prime 20 sciate) e lo stagionale feriale, un prodotto dedicato a chi ama sciare in settimana andando di volta in volta nelle diverse località. Confermata anche la partnership con Scalpay che permette ai clienti di acquistare i prodotti pagando in tre comode rate mensili senza alcun interesse.

“Abbiamo lavorato tanto per poter contenere i prezzi dei nostri prodotti il più possibile, evitando di ribaltare tutti gli aumenti sugli sciatori e siamo convinti che il nostro sforzo sarà apprezzato da tutti. SkipassLombardia è ormai un punto di riferimento in Lombardia e un prodotto conosciuto e amato, al servizio dei nostri comprensori lombardi per creare sempre più opportunità di sci – commenta Massimo Fossati, presidente di AnefSkiLombardia oltre che amministratore delegato di Itb Imprese turistiche barziesi – Ci sono ormai decine di migliaia di SkipassLombardia in circolazione al servizio di piste fantastiche, e stiamo lavorando a costruire un intero eco-sistema del turismo innovativo e integrato in previsione del 2026″

PREZZI 2022/2023

Maestri 395 euro

FISI 600 euro

Stagionale 950 euro

Split Season 480 euro + 25 euro per 20 volte

Stagionale Feriale 590 euro